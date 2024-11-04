"Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" açıldı

"Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından kente kazandırılan, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde faaliyete geçen lokantanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldikleri günden bu yana gönül birlikteliği için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarıyla şehrin kültürüne de katkı sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Şerifoğulları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Şerifoğulları, bugüne kadar bu anlamda önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, bugün de şehir lokantasını hizmete açmak için bir araya geldiklerini kaydetti.