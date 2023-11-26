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        Haberler Gündem Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 01:17 Güncelleme: 26.11.2023 - 01:17
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        Elazığ'da kaza: 2 yaralı
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        Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesinde S.K.'nın kullandığı otomobil, D.Y'nin yönetimindeki otomobil ve H.Anın idaresindeki 35 JA 5972 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        #Elazığ
        #haberler
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