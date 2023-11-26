Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 26.11.2023 - 01:17 Güncelleme: 26.11.2023 - 01:17
Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesinde S.K.'nın kullandığı otomobil, D.Y'nin yönetimindeki otomobil ve H.Anın idaresindeki 35 JA 5972 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.