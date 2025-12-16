Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da fabrika yangını: 16 işçi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Elazığ'da fabrika yangını: 16 işçi dumandan etkilendi

        Elazığ'da ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri yaralandı

        Giriş: 16.12.2025 - 01:56 Güncelleme: 16.12.2025 - 01:56
        Elazığ'da fabrika yangını: 16 işçi dumandan etkilendi
        Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İşçilerin yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

        AA'nın haberine göre; yangında dumandan etkilenen 16 işçi ile elinden yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Elazığ
        #haberler
        #Son dakika haberler
