İki grup arasında kavga: 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralanırken 2 kişi ise darp edildi. Olay, merkez Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü.

Olayda M.M.K, bacağına gelen mermi ile yaralanırken 2 kişi ise darp edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.