Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden önceki gün ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda dün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, Kaya'nın bulunması için bugün yürütülen arama çalışmalarına 95 kişinin katıldığını belirtti.

Arama faaliyetlerine, emniyet, jandarma, STK'ler, belediye ve diğer kurumlardan ekiplerin de destek verdiğini ifade eden Polat, "Aynı zamanda emniyete ait İHA, termal görüntülü dronlar ile AFAD'a ait iki dronumuzla arama çalışmaları yürütülüyor. Şu ana kadar herhangi bir iz ya da emareye rastlamadık." dedi.

Polat, Kaya'nın bulunması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiğini kaydetti.

