AA

Olgunlar Mahallesi'nde 26 Nisan'da yapımı süren 5 katlı bir inşaatın merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan Bilal Akbulut (29),tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

26 Nisan'da ailesiyle Olgunlar Mahallesi'nde yapımı süren 5 katlı bir inşaata daire bakmak için giren Akbulut, kucağında bir yaşındaki bebeği Kağan Akbulut ile yukarı katlardaki dairelere bakmak için basamağı takılmamış merdiven kızağından çıkmaya çalıştığı esnada ayağının kayması sonucu kendisi merdiven boşluğuna, kucağındaki bebeği ise kızağa düşmüştü.

AA'nın haberine göre; olayda ağır yaralanan Akbulut, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.