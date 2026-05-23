        Haberler Gündem Çevre Elazığ'da özel hastaneye 47 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        Elazığ'da usulsüz tıbbi atık yakan özel hastaneye 47 milyon lira ceza

        Elazığ'da hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyıp kendi mülkünde açıkta yakan özel bir sağlık kuruluşuna, yapılan denetimin ardından 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası kesildi. Ekiplerin denetiminde ortaya çıkan usulsüzlüğün, geçmiş yıllarda da benzer şekilde yapıldığı ve ceza aldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 13:05 Güncelleme:
        Elazığ'da özel hastaneye 47 milyon lira ceza

        Elazığ'da hastane atıklarını usulsüz şekilde yakan ve halk sağlığını tehlikeye atan sağlık kuruluşuna Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığ Belediye Başkanlığı'ndan gelen ihbar üzerine Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde düzenlenen denetimde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların usulüne aykırı şekilde taşındığı ve işletme sahibinin kendi mülkünde yakılarak imha edilmeye çalışıldığı belirlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, insan sağlığı açısından risk taşıyan tıbbi atıkların açıkta yakılmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılması yönünden ciddi tehlike oluşturduğu ve çevre üzerinde telafisi güç sonuçlar doğuracağı rapor edildi.

        Söz konusu özel hastaneye Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uygulanarak, Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tam 47 milyon 206 bin TL idari para cezası kesildi.

        Açıklamada ayrıca, hastanenin geçmiş yıllarda da benzer şekilde tıbbi atık yaktığı ve il müdürlüğü tarafından daha önce de cezalandırıldığının ortaya çıktığı belirtildi.

