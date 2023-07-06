Elazığ'da ters lale türü keşfedildi

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California'da yaklaşık 21 tür vardır. İkinci çeşitlilik merkezi olan Çin'de 24 lale türü vardır. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın bulunduğu Asya'nın uç kısmı olan üçüncü çeşitlilik merkezinde, bu bitkiyle beraber 49 ters lale türü oldu. Dünyadaki en fazla ters lale türünü barındıran ülke konumundayız. Endemik sayısı bakımından da çok önemli bir noktadayız. 49 bitkiden 26 tanesi endemiktir. Endemizm oranına baktığımızda yüzde 53 olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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"30 SANTİMETREYE KADAR BOYLANABİLİYOR" Karakoçan lalesi daha çok erken baharda görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Bunlar soğanlı yumrulu bitkilerdir. Çiçeklerinin oldukça zarafetli bir görüntüsü vardır. Kahverengi kırmızımsı bir doku üzerine uç kısımları sarı renkte olan boynu bükük, ters bir lale şeklindedir. Hakkari, Van tarafında yayılış gösteren 'Ağlayan gelin' olarak bilinen bir bitkimizin yakın akrabasıdır. Bu bitkinin özellikle süs bitkisi potansiyeli oldukça yüksektir.