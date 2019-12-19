Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.
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