Barış Kaygusuz bkaygusuz@haberturk.com

Türkiye, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremle sarsıldı.

Tel Aviv'den Samsun'a, Bağdat'tan Diyarbakır'a kadar geniş bir coğrafyada hissedilen depremde, Cumartesi günü öğlen saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı verilere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı.

Türkiye'yi sarsan depremin en acı hikayelerinden biri de Mavi Göl Apartmanı oldu. Maden ilçesinin Gezin Köyü'nde bulunan ve 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı, dün akşam 20.55'te gerçekleşen depremin ardından tamamen yıkıldı.

Mavi Göl Apartmanı'ndan 6 aylık hamile annesi Pınar Dişli ile beraber yaralı olarak çıkarılan 12 yaşındaki Miraç Dişli, doktorların tüm çabalarına karşın hastanede yaşamını yitirdi.

Toplam 20 dairenin bulunduğu binada Miraç Dişli ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında başka kalan kimse olmadığı öğrenildi.

YAKLAŞIK 80 KİŞİNİN SADECE 5'İ APARTMANDAYDI

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, 20 daireli Mavi Göl Apartmanı'nda normal şartlarda yaklaşık 80 kişi yaşıyordu.

Ancak kış mevsimi olması nedeniyle apartman sakinlerinin şehir merkezlerindeki diğer evlerinde konakladıkları ve apartmanda toplam 4 dairede, 16 kişinin yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Apartmanda yaşayan 16 kişinin önemli bir bölümünün de davetli oldukları bir düğün nedeniyle evlerinde olmadıkları, bu nedenle deprem anında apartmanda yalnızca 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Tamamen yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın 1992'de inşa edildiği belirtilirken, Gezin Köyü'nde Mavi Göl Apartmanı'nın dışında ağır ve hafif hasarlı başka yapılar da olduğu ifade ediliyor.