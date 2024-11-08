ELAZIĞ JEOLOJİK YAPI

İnceleme alanı Mesozoyik başlarından itibaren sürekli tektonik bakımdan aktif olmuştur. Bu aktivitenin esası, Geç Triyas’ta, Anadolu Levhası ile Arabistan Levhasını birbirinden ayıran riftleşme ile Tetis Okyanusu’nun oluşmaya başlamasıdır. Bu okyanusun gelişimi Geç Triyas’tan itibaren devam ederek Geç Kretase başlarında maksimum açılımına erişmiş ve bu zamandan itibaren kuzeye, Avrasya Levhası’nın altına doğru eğimli bir yitimle kapanmaya başlamıştır. Bitlis–Pütürge Masifi ile Arabistan Levhası arasındakinden başka Bitlis–Pütürge Masifi ile Keban–Malatya Metamorfitleri arasında bir de okyanus kolu mevcuttur. Geç Kretase başlarından itibaren her ikisi de kapanmaya başlamış ve kuzeydeki kol Geç Kretase sonunda kapanmıştır. Güneydeki ana okyanus ise Orta Miyosen’e kadar varlığını sürdürmüş ve nihai kıta–kıta çarpışması ile Paleotektonik dönem sona ermiştir.

Kıta-kıta çarpışmasına bağlı olarak Doğu Anadolu’da yaklaşık K–G doğrultulu sıkışma rejimi başlamış ve önceleri daha çok kıvrımlı deformasyonlarla kıta kabuğu kalınlaşmaları, daha sonra ise Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Sistemleri’nin de dahil olduğu kırıklı deformasyonlar meydana gelmiştir. Bu deformasyonlar nedeniyle kuzey ve güneydeki bloklar birbirine yaklaşırken, doğu ve batıdaki bloklar da birbirlerinden halen yılda ortalama 0,5–2 cm kadar uzaklaşmaktadırlar.