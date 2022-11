Elazığ'da 15 gün süreyle eylem yasağı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Valiliği, bugünden geçerli olmak üzere kent genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilik´ten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatör eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla, il genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Mülki amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklerin ilimiz genelinde açık alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17. ve 19. Maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01´den 05.12.2022 günü saat 23.59´a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-21 16:06:41



