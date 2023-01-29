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Elazığ´da kardan kapalı 146 köy yolundan 41´i açıldı

DHA

Elazığ´da kardan kapalı 146 köy yolundan 41´i açıldı


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 146 köy yolundan 41´i, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Elazığ´da etkili olan kar yağışı nedeniyle 146 köy yolu, ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği´ne bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araç ile sürdürdükleri çalışmada, 41 köy yolunu ulaşıma açtı. Diğer yolların da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-01-29 13:28:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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