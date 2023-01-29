Elazığ´da kardan kapalı 146 köy yolundan 41´i açıldı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 146 köy yolundan 41´i, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Elazığ´da etkili olan kar yağışı nedeniyle 146 köy yolu, ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği´ne bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araç ile sürdürdükleri çalışmada, 41 köy yolunu ulaşıma açtı. Diğer yolların da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-29 13:28:24



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