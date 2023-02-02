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Elazığ´da 'kız kaçırma' sonrası 2 kuzen birer gün arayla kayboldu; 12 gözaltı

DHA

Elazığ´da 'kız kaçırma' sonrası 2 kuzen birer gün arayla kayboldu; 12 gözaltı


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde kuzenler Mustafa Yılmaz (26) ile Onur Yılmaz, birer gün arayla kayboldu. Jandarma olayla ilgili Mustafa Yılmaz ile kaçarak evlenen N.N.Y.´nin (21) babasının da aralarında olduğu 12 kişiye gözaltına alındı. 
Palu ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz ile akrabası da olan N.N.Y., yaklaşık bir ay önce kaçarak evlendi. Bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı. Mustafa Yılmaz, bir hafta önce, kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Oğlu Mustafa´nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz´ın ifadesinin ardından, ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarmanın sabah saatlerinde ortaklaşa düzenlediği operasyonla N.N.Y.´nin babası L.Y.´nin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-02 14:54:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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