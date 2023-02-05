Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada E.Ç. yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yakınlarında meydana geldi. E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasından çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. E.Ç., vücuduna isabet eden tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Ç., ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-05 23:21:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.