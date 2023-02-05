Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada E.Ç. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yakınlarında meydana geldi. E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasından çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. E.Ç., vücuduna isabet eden tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Ç., ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-05 23:21:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.