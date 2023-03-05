Elazığ´daki depremin ardından kurulan mahallede muhtarlık seçimi (2)

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SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Elazığ'da 3 yıl önce meydana gelen depremin ardından kurulan Güneykent Mahallesi´nde muhtarlık seçimi yapıldı. 10 bin 410 seçmenin bulunduğu mahallede 24 aday arasından Necati Karataş, Güneykent mahallesinin yeni muhtarı oldu. (DHA)Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2023-03-05 19:01:25



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