Elazığ, Bingöl, Siirt'te 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Maden'de 2, Sivrice'de 6 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ekipler, 8 köyün yolunu kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.



- Bingöl



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 17, ilçelerden Adaklı'da 6, Genç'te 16, Solhan'da 6 ve Yayladere'de 3 olmak üzere 48 yerleşim yerinin yolu kapandı.



Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.



- Siirt



Siirt'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.



Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 5, Şirvan'da ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

