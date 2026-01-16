Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ, Bingöl, Siirt'te 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ, Bingöl, Siirt'te 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Maden'de 2, Sivrice'de 6 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ekipler, 8 köyün yolunu kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

        - Bingöl

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 17, ilçelerden Adaklı'da 6, Genç'te 16, Solhan'da 6 ve Yayladere'de 3 olmak üzere 48 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

        - Siirt

        Siirt'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 5, Şirvan'da ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kadınlara yönelik kurs programı sürüyor
        Elazığ'da kadınlara yönelik kurs programı sürüyor
        Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
        Elazığ'da kapalı 8 köy yolunda çalışmalar sürüyor
        Elazığ'da kapalı 8 köy yolunda çalışmalar sürüyor
        Elazığ'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
        Elazığ'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı
        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı
        Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı