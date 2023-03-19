Elazığ'da sağanak; dereler taştı (2)

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İKİ KÖY YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Kentte yağış etkisini sürdürürken, Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Düğüntepe ve Meydancık köy yollarında çökme meydana geldi. Yollar ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Baskil Tekin YALÇINKAYA

2023-03-19 19:10:07



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