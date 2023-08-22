Elazığ'da ağır hasarlı evin yıkımı sırasında balkon çöktü: 2 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Kovancılar ilçesinde, ağır hasarlı 2 katlı bir evin yıkımı sırasında çöken balkonun altında kalan 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyünde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde ağır hasar görerek tahliye edilen 2 katlı evin, yıkımına başlandı. Evden kapı ve pencere gibi malzemeleri sökmek isteyen işçiler Hüsamettin Karatapan ve Ömer Bilici, çöken balkonun altında kaldı. İsmi öğrenilemeyen bir işçi ise kaçarak kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Kovancılar Tekin YALÇINKAYA

2023-08-22 18:50:09