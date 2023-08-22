Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ağır hasarlı evin yıkımı sırasında balkon çöktü: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ağır hasarlı evin yıkımı sırasında balkon çöktü: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekin YALÇINKAYA/ KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Kovancılar ilçesinde, ağır hasarlı 2 katlı bir evin yıkımı sırasında çöken balkonun altında kalan 2 işçi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyünde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde ağır hasar görerek tahliye edilen 2 katlı evin, yıkımına başlandı. Evden kapı ve pencere gibi malzemeleri sökmek isteyen işçiler Hüsamettin Karatapan ve Ömer Bilici, çöken balkonun altında kaldı. İsmi öğrenilemeyen bir işçi ise kaçarak kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Kovancılar Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-22 18:50:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Elazığ'da boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı
        Elazığ'da boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı
        Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Elazığ'da art arda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yar...
        Elazığ'da art arda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yar...
        Çocuğun el frenini indirdiği otomobil, hareket edip başka otomobile çarptı
        Çocuğun el frenini indirdiği otomobil, hareket edip başka otomobile çarptı
        Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Elazığ'da aranan 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da aranan 2 şüpheli yakalandı