ELAZIĞ´DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI  

ELAZIĞ´da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 25´inci sokakta meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AA 123 plakalı otomobilin motor kısmından, bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Yanan araçtan detay

İtfaiye ekiplerinin çalışma yapması

DetaylarHaberKamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-09-01 00:34:26