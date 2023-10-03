Elazığ´da kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü
ELAZIĞ´dadepremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen 6 katlı binanın bir kısmı kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ELAZIĞ´dadepremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen 6 katlı binanın bir kısmı kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Elazığ´da ağır hasar alarak tahliye edilen binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Rızaiye Mahallesi´nde ağır hasarlı 6 katlı binanın bir bölümü kontrollü yıkım sırasında çöktü. Kimsenin yaralanmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.