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        Elazığ´da kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü

        ELAZIĞ´dadepremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen 6 katlı binanın bir kısmı kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:10
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        Elazığ´da kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü
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        ELAZIĞ´dadepremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen 6 katlı binanın bir kısmı kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Elazığ´da ağır hasar alarak tahliye edilen binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Rızaiye Mahallesi´nde ağır hasarlı 6 katlı binanın bir bölümü kontrollü yıkım sırasında çöktü. Kimsenin yaralanmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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