Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) 

Elazığ- Malatya karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hanım Çapkur'un oğlu Zeki Çapkur da hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Baskil ilçesine bağlı Velipalas köyünde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.