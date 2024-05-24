Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) 

        OĞLUDA ÖLDÜElazığ- Malatya karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hanım Çapkur'un oğlu Zeki Çapkur da hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:40 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) 
        ABONE OL
        ABONE OL

        OĞLUDA ÖLDÜ

        Elazığ- Malatya karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hanım Çapkur'un oğlu Zeki Çapkur da hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Baskil ilçesine bağlı Velipalas köyünde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Elazığ'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı
        Elazığ'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı
        Keban'da somon balığı hasadı yapıldı
        Keban'da somon balığı hasadı yapıldı
        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
        Eşi engelli olunca görevi devraldığı vakıfta 34 yıldır özel bireylerin anne...
        Eşi engelli olunca görevi devraldığı vakıfta 34 yıldır özel bireylerin anne...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi...
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı