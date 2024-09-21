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        Doğal gazdan zehirlenen Can öldü, amcası ve dedesi tedaviye alındı

        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde evde sızan doğal gazdan zehirlenen Can Yılmaz (14) hayatını kaybetti, amcası Mehmet (48) ve dedesi Hacı Yılmaz (82) tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:30
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        Doğal gazdan zehirlenen Can öldü, amcası ve dedesi tedaviye alındı
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        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde evde sızan doğal gazdan zehirlenen Can Yılmaz (14) hayatını kaybetti, amcası Mehmet (48) ve dedesi Hacı Yılmaz (82) tedaviye alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Palu ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Doğal gaz sızıntısı nedeniyle evdeki Can Yılmaz, amcası Mehmet ve dedesi Hacı Yılmaz rahatsızlandı. Ailenin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden Can Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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