Elazığ'a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Elazığ'daki Güneykent Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi, ailesine Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ve Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit Alan’ın bekar olduğu öğrenildi.

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın (23) acı haberi, Elazığ’daki baba evine ulaştı.

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