Elazığ'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 4 yaralı
ELAZIĞ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tekme- yumruk ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tekme- yumruk ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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