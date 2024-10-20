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        Elazığ'da otomobilin çarptığı inek öldü, 3 kişi yaralandı

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde 2'si ağır 3 kişi yaralandı, inek ise öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 20:35 Güncelleme: 20.10.2024 - 20:40
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        Elazığ'da otomobilin çarptığı inek öldü, 3 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı, inek ise öldü.

        Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyü yakınlarında meydana geldi. Karakoçan istikametine seyir halinde olan Selim B. yönetimindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle inek ölürken, savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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