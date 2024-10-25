Elazığ'da 'yeşil reçete' operasyonu; 1'i doktor 17 tutuklama

ELAZIĞ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; yeşil reçeteli ilaçları usulsüz olarak reçete ederek madde bağımlılarına satışını sağlayan 1’i doktor 17 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilerek madde bağımlılarına satışının sağlandığı bilgisi üzerine, 28 Mayıs’ta soruşturma başlatıldı. Soruşturmada belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 11 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI Derinleştirilen soruşturmada, aralarında özel hastanede görev yapan 1 doktor, 1 eczacı ve 3 eczane çalışanının da olduğu 34 şüpheli daha tespit edildi. Belirlenen 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i İstanbul, 1’i de Tokat’ta olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16’sı da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i doktor 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i adli kontrolle diğer şüpheliler de serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.