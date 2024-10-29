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        23 Elazığ FK - Konyaspor: 0-4

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde 23 Elazığ Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Süper Lig ekibi Konyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:00
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        23 Elazığ FK - Konyaspor: 0-4
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        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde 23 Elazığ Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Süper Lig ekibi Konyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

        Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 25 ile 74’üncü dakikada Melih, 61’inci dakikada Adem ve 67’nci dakikada penaltıdan Yasir kaydetti. Karşılaşma 4-0 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. 23 Elazığ FK, bu mağlubiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na 3’üncü turda veda etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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