23 Elazığ FK - Konyaspor: 0-4

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 25 ile 74’üncü dakikada Melih, 61’inci dakikada Adem ve 67’nci dakikada penaltıdan Yasir kaydetti. Karşılaşma 4-0 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. 23 Elazığ FK, bu mağlubiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na 3’üncü turda veda etti.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde 23 Elazığ Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Süper Lig ekibi Konyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

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