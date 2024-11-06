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        Nefes borusuna kağıt kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

        ELAZIĞ'da nefes borusuna kağıt kaçan Muhammed A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:55
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        Nefes borusuna kağıt kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
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        ELAZIĞ'da nefes borusuna kağıt kaçan Muhammed A.'yı öğretmen Cihan Demir, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün 13.00 sıralarında merkezdeki Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu’nda meydana geldi. Muhammed A.'nın nefes borusuna kağıt kaçtı. Olayı gören öğretmeni Nazire Esen, öğrencisini sınıftan çıkarıp, ilk yardım eğitimi alan meslektaşı Cihan Demir'den yardım istedi. Demir, Heimlich manevrası yapıp Muhammed A.'nın yeniden nefes almasını sağladı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin müdahale anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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