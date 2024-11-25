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        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (2)

        230KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIElazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:40
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        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (2)
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        230KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 230 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı 25, Ağın’da 16, Baskil’de 44, Maden’de 13, Karakoçan’da 18, Keban’da 30, Kovancılar’da 7, Palu’da 27, Sivrice’de 50 köy yolunun ulaşıma açılması için 81 iş makinesi ve 99 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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