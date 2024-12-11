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        Market çalışanı, elini kıyma makinesine kaptırdı

        ELAZIĞ'da elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:00
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        Market çalışanı, elini kıyma makinesine kaptırdı
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        ELAZIĞ'da elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı F.K. (19), itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

        Bosna Hersek Bulvarı'ndaki bir marketin kasap reyonunda çalışan F.K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Makine durdurulurken, ihbarla markete itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle F.K.'nin sıkışan eli kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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