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        Yaban domuzları köye indi

        ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, yaban domuzlarının köye indiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:05
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        Yaban domuzları köye indi
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        ELAZIĞ’ın Baskil ilçesinde, yaban domuzlarının köye indiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Baskil’de dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkilediği Hacıhüseyinler köyünde, yaban domuzu sürüsü köye indi. Evlerin çevresinde dolaşan yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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