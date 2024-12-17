Yaban domuzları köye indi

Baskil’de dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkilediği Hacıhüseyinler köyünde, yaban domuzu sürüsü köye indi. Evlerin çevresinde dolaşan yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.