Elazığ'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı yollarda temizlik çalışması başlatıldı.

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