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        Elazığ'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı

        ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:15
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        Elazığ'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı yollarda temizlik çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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