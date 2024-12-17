Buzlu yolda düşen yaralıya ekiplerin zor şartlarda müdahelesi

ELAZIĞ’da buzlu yolda düşüp yaralanan kişiye, ekipler yere serdikleri kilim ve battaniyelerle ulaşarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Güneykent Mahallesi Yemişlik mevkisinde meydana geldi. Evinden çıkarak otobüse binmeye çalışan ismi öğrenilmeyen kişi, buzlu yolda dengesini kaybederek sırtüstü yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaygan zemin nedeniyle sağlık ekipleri yere serdikleri kilim ve battaniyelerle yaralı kişiye ulaşmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun uğraşlar sonucunda yaralı kişi, sedyeye alınarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.