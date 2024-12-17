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        Elazığ'da kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı (2)

        YOLDAKALAN MİNİBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİElazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:50
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        Elazığ'da kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı (2)
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        YOLDAKALAN MİNİBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİ

        Elazığ’ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

        Öte yandan, sabah saatlerinde kayarak ilerleyemeyen yolcu minibüsü, buzlanan yolda hareket edemedi. Yolcular, araçtan inerek minibüsü itmeye çalıştı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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