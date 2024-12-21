Elazığ'da belediyenin asfalt şantiyesindeki yangın söndürüldü

Elazığ Belediyesi’ne ait Hilalkent Mahallesi’nde bulunan asfalt şantiyesindeki ısıtma tanklarının bulunduğu bölgede, öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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