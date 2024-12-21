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        Elazığ'da belediyenin asfalt şantiyesindeki yangın söndürüldü

        ELAZIĞ'da belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:50
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        Elazığ'da belediyenin asfalt şantiyesindeki yangın söndürüldü
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        ELAZIĞ’da belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Elazığ Belediyesi’ne ait Hilalkent Mahallesi’nde bulunan asfalt şantiyesindeki ısıtma tanklarının bulunduğu bölgede, öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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