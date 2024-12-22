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        Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

        ELAZIĞ'da alkollü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:05
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        Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı
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        ELAZIĞ'da alkollü A.A.’nın, düz kontak yaparak çalıştırıp kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dar bir sokaktan çıkan otobüsün sol kısmının kaldırıma vurduktan sonra başka bir sokağa girdiği görüldü.

        Olay, 20 Aralık’ta 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. A.A., camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. A.A., İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, otobüsü durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, A.A.’nın otobüsü kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dar bir sokaktan çıkan A.A., çevredekilerin bakışları altında otobüsün sol kısmının kaldırıma vurduktan sonra başka bir sokağa geçiyor. Görüntülerde ayrıca bir polis ekibinin de otobüsün arkasında ilerlediği görülüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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