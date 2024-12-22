Otobüsü kaçırıp araçlara zarar vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

ELAZIĞ'da alkollü A.A.’nın, düz kontak yaparak çalıştırıp kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dar bir sokaktan çıkan otobüsün sol kısmının kaldırıma vurduktan sonra başka bir sokağa girdiği görüldü.

Olay, 20 Aralık’ta 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. A.A., camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. A.A., İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, otobüsü durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.