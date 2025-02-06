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        Elazığ'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı

        ELAZIĞ'da6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:25
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        Elazığ'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı
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        ELAZIĞ'da6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde, Elazığ'da hayatını kaybedenler için İmam-ı Azam Camisi'nde sabah namazı sonrası anma programı gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda İl Müftüsü İrfan Üstündağ dualar okudu, Türk Kızılay'ı tarafından da cami cemaatine ve vatandaşlara çorba ikram edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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