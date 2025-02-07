Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ’da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Elazığ- Malatya karayolu, Yalındamlar Köyü Camii mevkisinde meydana geldi. Murat Kaya yönetimindeki 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Murat Kaya ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.