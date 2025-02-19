Elazığ'da motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosiklette 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
ELAZIĞ’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosiklette 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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