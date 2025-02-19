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        Elazığ'da motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

        ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosiklette 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:26 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:31
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        Elazığ'da motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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        ELAZIĞ’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosiklette 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde merkez Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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