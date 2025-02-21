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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        BÜŞRA,KURTARILAMADIElazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Büşra Çinkılıç (29), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 01:13 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:15
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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        BÜŞRA,KURTARILAMADI

        Elazığ’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Büşra Çinkılıç (29), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çinkılıç’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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