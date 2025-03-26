Elazığ'da silahlı saldırı; 1'i durakta bekleyen 2 yaralı
ELAZIĞ'da silahlı saldırıya uğrayan H.
ELAZIĞ’da silahlı saldırıya uğrayan H.Y. ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araçtan H.Y.’ye tabancayla ateş edildi. Saldırıda H.Y. ve seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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