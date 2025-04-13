Erbakan: Millet, artık değişim istiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletin artık değişim istediğini belirterek, “Millet, bıkmış, usanmış. Adaletsizlikten, rantiyecilerden bıkmış ve usanmış. ‘Artık bir değişim olması gerekir’ diyor. Değişim olduğu zaman, mevcudun yerine ‘Milli Görüş gelmesi lazım’ diyor. Çünkü Erbakan hocamızın hizmetlerini hatırlıyor” dedi.

Elazığ’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Elazığ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. 15 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Erbakan’ın yanı sıra genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Sacit Günbey, Nurettin Gül, İl Başkanı Avukat Erhun Karakuş, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık ve Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da katıldı.

‘MİLLET ARTIK DEĞİŞİM İSTİYOR’

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, milletin artık değişim istediğini belirterek, “Millet, bıkmış, usanmış. Adaletsizlikten, rantiyecilerden bıkmış ve usanmış. ‘Artık bir değişim olması gerekir’ diyor. Peki, değişim olacak da bu değişim yapıldığı zaman yerine ne getireceğiz dendiği zaman; değişim olduğu zaman, mevcudun yerine ‘Milli Görüş gelmesi lazım’ diyor. Çünkü Erbakan hocamızın hizmetlerini hatırlıyor. Milli Görüş'ün hem hükümetlerde hem de belediyelerde yazmış olduğu destanları hatırlıyor ve “Milli Görüş’ü bu mevcudun yerine getirmemiz lazım’ diyor. ‘Milli Görüş’ün gelmesi için hangi partiye koşacağız? Yeniden Refah’a koşacağız’ diyor ve Yeniden Refah'ta toplanıyor. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Milletimizin bu güvenine, bu teveccühüne inşallah layık olacağız. En kısa zamanda 640 bin yetmez, 1 milyon üye hedefine, 1 milyon 640 bin üye hedefine ulaşacağız ve Yeniden Refah’ı iktidara ulaştıracağız. Bu aziz milleti yine Milli Görüş’le, yine refahla güldüreceğiz inşallah” dedi.