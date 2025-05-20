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        Elazığ'da iş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

        ELAZIĞ'da, TIR, taşıdığı iş makinesi ile alt geçitte sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:25
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        Elazığ'da iş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
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        ELAZIĞ’da, TIR, taşıdığı iş makinesi ile alt geçitte sıkıştı. 1,5 saatlik çalışmanın ardından TIR ve iş makinesinin lastikleri indirilerek sıkıştıkları alt geçitten kurtarıldı.

        Olay, İstasyon kavşağında meydana geldi. İş makinesi yüklü 23 HC 510 plakalı TIR, girdiği alt geçitte sıkıştı. Sürücüsü TIR’ı kurtarmayı başaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar zerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alt geçide giden yolları kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Sıkışan TIR’ı kurtarmak için de çalışma başlatıldı. 1,5 saatlik çalışmanın ardından TIR’ın ve üzerindeki iş makinesinin lastiklerinin havası indirildi. TIR’ın sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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