Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ELAZIĞ’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile 23 KD 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ölen kişinin cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.