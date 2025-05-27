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        Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        ELAZIĞ'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:36
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        Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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        ELAZIĞ’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile 23 KD 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ölen kişinin cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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