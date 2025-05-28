İş yerine pompalı tüfekli saldırı kamerada; 2'si ağır, 8 yaralı

ELAZIĞ'da, otomobille geldikleri bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler, 2'si ağır, 8 kişiyi yaraladı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Şüpheliler, otomobille önüne geldikleri bir iş yerine pompalı tüfeklerle ateş açıp, kaçtı. İş yerindeki E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A., N.R.P., E.B. ve G.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.