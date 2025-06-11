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        Elazığ'da dolum tesisinde patlama; 3 kişi gazdan etkilendi

        ELAZIĞ'da, organize sanayi bölgesindeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi, çıkan gazdan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:55
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        Elazığ'da dolum tesisinde patlama; 3 kişi gazdan etkilendi
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        ELAZIĞ’da, organize sanayi bölgesindeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi, çıkan gazdan etkilendi.

        Olay, öğleden sonra, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dolum tesisinde meydana geldi. İş yerinde dolum işlemi yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Açığa çıkan gazdan 3 kişi etkiledi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        'BASINÇLI TÜPLERLE ÇALIŞIYORUZ'

        İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, patlamanın dolum sırasında gerçekleştiğini ifade ederek, "Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Olacak şeyler bunlar. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Çok şükür bir şey yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Dolum esnasında arkadaş tüpü kapayım derken, patlama meydana geldi" dedi.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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