Kalp krizi geçiren kişiyi kalp masajıyla hayata döndürdü; o anlar kamerada

ELAZIĞ'dakalp krizi geçirip yere yığılan kişiye, yoldan geçen bir kişi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürürken fenalaşan kişi, yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yere yığılan kişinin nabzının atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp masajı ile hayata döndürülen kişi, ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçiren ve kalp mesajı ile hayatı döndürülen kişinin, hastanedeki tedavisi sürüyor.