Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
VALİHATİPOĞLU: 1 EV HASAR ALDIElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesinde örtü yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.
VALİHATİPOĞLU: 1 EV HASAR ALDI
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesinde örtü yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Alevlerin sıçradığı 1 evin hasar aldığını belirten Vali Hatipoğlu, “Maden ilçemizde çıkan örtü yangınında itfaiyemiz özellikle Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı araçlar çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel olay yerinde bu örtü yangınını söndürmek için uğraştılar. Maalesef, bir vatandaşımıza ait ev hasar aldı. Onun dışında şükürler olsun herhangi bir can kaybımız veya başka bir zararımız söz konusu değil. Üstün bir fedakarlık içerisinde çalışa başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün işçileri olmak üzere tüm ekibimizi, jandarmamızı özellikle yangına müdahale eden görevlilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum geçmiş olsun" dedi.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
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