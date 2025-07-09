Otomobiliyle park halindeki araca çarptıktan sonra kaçtı; o anlar kamerada

Ataşehir Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Sabah saatlerinde aracını hasarlı gören otomobilin sahibi, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, polise şikayette bulundu. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ’da bir sürücü, otomobiliyle park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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