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        Otomobiliyle park halindeki araca çarptıktan sonra kaçtı; o anlar kamerada

        ELAZIĞ'da bir sürücü, otomobiliyle park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:30
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        Otomobiliyle park halindeki araca çarptıktan sonra kaçtı; o anlar kamerada
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        ELAZIĞ’da bir sürücü, otomobiliyle park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ataşehir Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Sabah saatlerinde aracını hasarlı gören otomobilin sahibi, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, polise şikayette bulundu. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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